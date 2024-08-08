القبض على متهم اطلق النار على دورية امنية جنوب شرق بغداد

2024-08-08 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (8 آب 2024)، القبض على متهم اطلق النار على دورية امنية في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجموعة من الاشخاص يستقلون عجلة نوع (بيك اب) قاموا بإطلاق النار على احدى دوريات الفرقة الاولى شرطة اتحادية اثناء الواجب، ولاذو بالفرار".

واضاف انه "على الفور تم ملاحقة الجناة وتطويق منطقة الحادث وبعد التفتيش الدقيق والتحري تم الوصول الى احد الجناة واعتقاله وضبط الاسلحة والاعتدة التي كانت في داخل عجلته وذلك ضمن منطقة البوثيلة/ قضاء المدائن جنوب شرق بغداد".

وبينت ان "قواتنا الامنية لازالت تلاحق المتهمين الاخرين لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".