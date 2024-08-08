القوات العراقية تواصل عملياتها لتأمين مناطق الجزيرة باتجاه الحدود السورية

2024-08-08 12:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل القوات العراقية عملياتها الاستباقية في منطقة الجزيرة بمحافظة نينوى باتجاه الحدود السورية وذلك لمنع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري.

وقال مصدر في الجيش العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "لواء المشاة الـ71 والـ73 نفذ بمشاركة جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ومديرية شرطة تلعفر وقطعات الحشد الشعبي عملية عسكرية بمحورين في المناطق والقرى المهجورة والوديان والطرق النيسمية والهياكل المتروكة الواقعة ضمن قاطع المسؤولية (محافظة نينوى)"، مبينا أنه تم "إلقاء القبض على المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية".

بدورها ذكرت قيادة قوات حرس الحدود في بيان اليوم، أن الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً كبيراً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها، مشيرة الى تقدم قطعات الجيش العراقي في خط الصد الثاني اسناداً ودعماً كبيراً لقوات الحدود داخل العمق العراقي.

وتأتي العمليات الاستباقية للقوات العراقية على خلفية إطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح معتقلين لديها في مناطق شرقي سوريا.