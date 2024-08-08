وزير التربية يحيل محاضري العقود المصادق عليها لـ8 مديريات تربية إلى وزارة المالية

2024-08-08 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أحال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، محاضر العقود المصادق عليها لمديريات التربية في 8 محافظات إلى وزارة المالية.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إحال محاضر العقود المصادق عليها لمديريات التربية في ( المثنى ، ميسان ، ذي قار ، صلاح الدين ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ، نينوى ، الكرخ الثالثة ) إلى وزارة المالية".

وأضاف البيان، أن "هذا الإجراء جاء لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرات".