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وزير التربية يحيل محاضري العقود المصادق عليها لـ8 مديريات تربية إلى وزارة المالية

وزير التربية يحيل محاضري العقود المصادق عليها لـ8 مديريات تربية إلى وزارة المالية
وزير التربية يحيل محاضري العقود المصادق عليها لـ8 مديريات تربية إلى وزارة المالية
2024-08-08 12:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أحال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس،   محاضر العقود المصادق عليها لمديريات التربية في 8 محافظات إلى وزارة المالية.

 وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إحال محاضر العقود المصادق عليها لمديريات التربية في ( المثنى ، ميسان ، ذي قار ، صلاح الدين ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ، نينوى ، الكرخ الثالثة ) إلى وزارة المالية".

وأضاف البيان، أن "هذا الإجراء جاء لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرات".



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