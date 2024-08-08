سلة غاز الشمال يدعم صفوف فريقه النسوي بمحترفة أمريكية

2024-08-08 12:36:03 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت إدارة نادي غاز الشمال الرياضي اليوم الخميس، عن تعاقدها مع اللاعبة المحترفة الأمريكية جانين كامب لتمثيل فريق السلة النسوي في منافسات الدوري العراقي الممتاز والبطولة العربية التي ستقام في الأردن.

وقال الأمين المالي للنادي حسين ضاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" إدارة النادي استقطبت المحترفة الأمريكية جانين كامب، ‏‎القادمة من الدوري الأسترالي ، لتدعيم صفوف فريقنا السلوي للسيدات‏ وذلك استعداداً لانطلاق الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للسيدات المزمع انطلاقه منتصف الشهر الحالي والبطولة العربية التي ستقام في الأردن الشهر المقبل ".

وأضاف ضاحي أن" هناك لاعبتين محترفتين ستلتحقان بصفوف الفريق خلال الأيام المقبلة بغية إكمال عقد اللاعبات المحترفات والتحضير للبطولة العربية إضافة إلى الدوري الممتاز النسوي لكرة السلة لا سيما أن غاز الشمال متسيد أندية اللعبة بفئة النساء".