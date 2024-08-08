بعد افتتاحها من قبل السوداني .. اندلاع حريق بأحد أقسام محطة الدبس في كركوك

2024-08-08 12:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة كركوك، يوم الخميس، ان حريقا وقع في احد اقسام محطة الدبس الغازية بعد ساعة من افتتاحها، مؤكدا أن المحطة لم تتأثر بالحريق وانتاجها من الطاقة متواصل بصورة طبيعية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحريق اندلع في احد الاقسام الذي يقع بجانب غرف السيطرة، مبينا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ".

واضاف المصدر ان عمل المحطة طبيعي والإنتاج فيه مستقر ولم يتأثر بحادث الحريق.

في غضون ذلك أوضح مصدر آخر، أن الحريق ناجم عن احتراق المحولة الـ 57 القديمة التي تغذي محطات النفط في قضاء الدبس.

وأكد أن المحولة كانت فيها مشاكل فنية خلال هذا الأسبوع، وليس لها اي تأثير على إنتاج وتوليد المحطة الكهربائية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميغاواط، وهي من المشاريع المتلكئة.