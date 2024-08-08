2024-08-08 12:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بمقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة حادة من قبل شخص مجهول اقتحم منزلها في منطقة "الغزالية" بالعاصمة بغداد.





وقال المصدر إن شخصا مجهولا اقتحم منزلا ضمن منطقة الغزالية واقدم على قتل صاحبة المنزل من مواليد العام 1978 مستخدما آلة حادة (سكين) ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة.





وبيّن المصدر، أن المرأة كانت وحدها داخل المنزل، مشيرا الى أن قوة امنية وصلت مكان الحادث وقامت بتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة الجاني.



