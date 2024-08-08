2024-08-08 13:42:06 - المصدر: منصة إيشان

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل مفتش الأسلحة السابق، للأمم المتحدة، سكوت ريتر، شمالي ولاية نيويورك، بعد ساعات من وصفه إسرائيل بـ”النازية”. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عناصر المكتب داهموا منزل ريتر، ورفضت التعليق أكثر، مشيرةً إلى التحقيق لا يزال متواصلاً معه. من جانبه، أبلغ […]

ظهرت المقالة السلطات الأمريكية تداهم منزل مفتش أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد وصفه إسرائيل بـ”النازية” أولاً على ايشان.