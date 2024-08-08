الكهرباء توضح بشأن ما نشر عن حريق بمحطة كهرباء الدبس

2024-08-08 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، بشأن ما نشر عن حريق بمحطة كهرباء الدبس في محافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا علاقة للحريق الذي تم تداول صوره في مواقع التواصل الاجتماعي بمحطة كهرباء الدبس التي تم افتتاحها اليوم"، مبيناً أن "ما حصل هو اندلاع حريق في محولة تحت الصيانة مجاورة للمحطة تغذي محطات النفط في القضاء".

وأضاف، أن "جميع وحدات محطة الدبس الغازية تعمل حالياً بطاقتها التصميمية من دون أي إشكال"، داعياً "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نقل الأخبار، لاسيما أن هنالك من يتصيد الإنجازات الحكومية ومحاولة التقليل من شأنها وانعكاسها على المواطن".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك" ،لافتاً إلى أن "المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميغاواط، وهي من المشاريع المتلكئة".