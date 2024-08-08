الموافقة على تخفيض 50 بالمئة من أجور المقبولين ضمن تدوير المقاعد الشاغرة بالدراسات العليا

2024-08-08 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، تخفيض 50 بالمئة من الأجور للمقبولين ضمن تدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا في قنوات القبول إلى النفقة الخاصة.

وذكر بيان لوزارة التعليم، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً الى الصلاحيات القانونية المخولة، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على تخفيض 50 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على وفق المعالجات الخاصة بتدوير المتقدمين إلى المقاعد الشاغرة في قنوات القبول إلى النفقة الخاصة".

وأضاف، أن "القرار يتضمن تخفيض الأجور على مدى سنوات الدراسة، لتمكين الدارسين من مواصلة مشوارهم وإنجاز متطلبات البحث العلمي والنشر العالمي".