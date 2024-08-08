2024-08-08 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارة نادي أربيل الرياضي، يوم الخميس، عن تعاقدها مع لاعب المنتخبالعراقي أسامة رشيد، المحترف في الدوري البرتغالي، فيما تواصل باقي الأندية تعاقداتهامع لاعبين على مستوى عالٍ استعداداً لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وقالالنائب الأول لرئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل، جلال بريشان، لوكالة شفق نيوز،إن "الإدارة أنهت كل الإجراءات الخاصة بضم لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيدبعد انتهاء عقده مع نادي سانتا كلارا البرتغالي".

وأضافأن "رشيد سيصل إلى أربيل قادماً من البرتغال بعد يومين أو ثلاثة أيام لتقديمهلوسائل الإعلام لاعباً معتمداً ضمن صفوف فريق هولير وسينخرط لتدريبات الفريق.

وبينأن "رشيد يعد من الركائز الأساسية والأوراق الرابحة لمدرب المنتخب العراقيخيسوس كاساس في صفوف المنتخب وننتظر أن يكون إضافة جيدة في صفوف أربيل".

وأشاربريشان إلى أن "إدارة أربيل تسعى للعودة بقوة في الموسم الكروي الجديد وهنالكأسماء كبيرة من اللاعبين السوبر المحليين سيتم التواصل معهم لضمهم لصفوف الفريق".

وأسامةرشيد لاعب كرة قدم عراقي من القومية الكوردية، ولد في 13 كانون الثاني/ يناير 1992في مدينة كركوك منطقة رحيم آوه، ويلعب في مركز الوسط مع نادي سانتا كلاراالبرتغالي في الدوري البرتغالي الممتاز ومع المنتخب العراقي.

كمادعّم نادي أربيل صفوفه بالتعاقد مع الظهير السوري خالد كوردوغلي قادماً من ناديالوحدة الأردني، كما تعاقد مع اللاعب إيفان خالد قادماً من نادي الكهرباء، وعاداللاعب نياز محمد لتمثيل كرة أربيل مجدداً.

كماوقع اللاعب علي رحيم على كشوفات أربيل قادماً من الأهلي الأردني، فيما تواصل إدارةأربيل مفاوضاتها لضم نجم المنتخب الأولمبي بلند آزاد لصفوف فريقها الكروي.

بينماتعاقدت إدارة نادي دهوك مع اللاعب نجم شوان قادماً من الزوراء لتمثيل الفريقالموسم المقبل من دوري نجوم العراق.

فيحين جدد حارس المرمى علي رمضان الولاء لنادي ديالى، كما وقع الظهير الأيمن أحمدخالد لنادي ديالى قادماً من نادي دهوك، وتعاقد النادي مع اللاعب حسين منذور قادماًمن نادي زاخو، وكذلك تعاقد مع اللاعب أحمد خالد قادماً من نادي دهوك.

وأعلنتإدارة نادي الكرمة عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي جيفرسون باهيا قادماً من فولاذالإيراني.

فيحين تعاقدت إدارة زاخو مع المهاجم المغربي أيوب نناح لتمثيل فريقها المروي الموسمالمقبل، وكانت قد جددت مع حميد حاجي، وسيبان صديق، وأحمد إبراهيم، وأمجد عطوان.