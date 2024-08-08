2024-08-08 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

قدمت إدارة نادي النفط الرياضي اليوم الخميس، الكادر التدريبي الجديد للفريق والذي سيقود الفريق الموسم الكروي القادم بقيادة المدرب عادل نعمة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي .

وقال نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهمة قيادة كرة النفط تعد خطوة لا تخلو من الصعوبة خصوصا بعد الظروف العصيبة التي مر بها النادي وأدت الى احتلاله مراكز غير مرضة في الدوري"، مبيناً أن" الجهاز الفني عازم على الظهور بالمستوى المطلوب في الموسم الجديد من خلال تضامن وتضافر جهود الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين".

وأضاف نعمة أن" إدارة النادي متواصلة مع مجموعة من اللاعبين لتمثيل الفريق في الموسم الجديد ولكن هنالك مبالغة في عقود اللاعبين والأندية بدأت تطلب مبالغ فلكية لا تتناسب مع قيمة اللاعب الفنية"، موضحاً أن سبب ارتفاع عقود اللاعبين يعود لقلة اللاعبين المميزين في دورينا ".

ويتألف الجهاز الفني المساعد من محمد جاسم وإبراهيم عبد نادر وفارس جهاد مدرباً للياقة البدنية وحسين كامل مدرباً للحراس .