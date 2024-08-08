لاعبة كرة الريشة الإسبانية مارين تشكر الصينية خه بينغ جياو إزاء لفتتها الطيبة على منصة التتويج

2024-08-08 14:18:02 - المصدر: واع

متابعة –واع

شكرت لاعبة كرة الريشة الإسبانية كارولينا مارين، اللاعبة الصينية خه بينغ جياو، على اللفتة الطيبة التي بدرت منها على منصة التتويج عند تسلمها ميداليتها الفضية في منافسة فردي السيدات.

اضطرت مارين، التي كانت متقدمة في الشوط الثاني من مباراة نصف النهائي ضد خه، إلى الانسحاب بسبب إصابة خطيرة في الركبة، ما أدى إلى صعود خه إلى المباراة النهائية.

وبرغم فشل خه في الفوز بالميدالية الذهبية، إلا أنها أظهرت في مراسم التتويج بالميداليات أنها لم تنس مارين من خلال إظهار شارة العلم الإسباني أمام الكاميرات.

عادت مارين إلى إسبانيا، يوم الاثنين، حيث أظهرت الاختبارات أن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً أصيبت بتمزق في الرباط الصليبي لركبتها اليمنى للمرة الثانية في مسيرتها.

وأكدت اللاعبة الإسبانية إصابتها في بيان صحفي ، قائلة: إن "تلك اللحظة هي إحدى أصعب اللحظات في مسيرتها".

وتوجهت مارين بكلمات الشكر إلى منافستها الصينية إزاء اللفتة الطيبة التي بدرت منها على منصة التتويج، مضيفة أن "تلك اللحظة على منصة التتويج من أطيب اللفتات التي وجهت إليّ، وسأبقى دوماً ممتنة للغاية إزاء ذلك لم أحظ قط بهذا القدر من التعاطف والدعم".

المصدر: شنخوا