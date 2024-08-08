نازحون في كوردستان ينقلون مطالبهم عبر شفق نيوز: لم نتسلم منحة العودة (صور)

2024-08-08 14:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد نازحون في مخيم "بحركة" بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، يومالخميس، أنهم لم يتسلموا لغاية الآن منح العودة الطوعية البالغة أربعة ملاييندينار لكل أُسرة تعود إلى ديارها الاصلية.

وقالمحمد عبد الله، نازح قرر العودة إلى منطقته الأصلية، لوكالة شفق نيوز "تمتوريطنا في هذه العملية حيث أن وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية وعدتنا بجلبسيارات لنقل أغراضنا على حسابها لكنها لم تفِ بالتزاماتها، واضطررنا والكثير منالأسر إلى العودة على نفقتنا الخاص رغم أن معظمنا فقراء وحالتنا الماديةسيئة".

منجانبه، أكد النازح مروان حميد، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الهجرة وعدتنابدفع مبلغ أربعة ملايين دينار لكل أُسرة عائدة، ولكن لغاية الآن لم نستلم أي مبلغ،كما لم يتم توفير سيارات لنقلنا مع أثاثنا".

بدورهاأوضحت النازحة سميرة علي، لوكالة شفق نيوز "نحن نسكن في مخيمات أربيل منذ 11عاماً، واليوم عندما قررنا العودة لم نحصل على أي مبلغ مالي من وزارة الهجرةوالمهجرين الاتحادية، ولا نمتلك بيوتاً نعود لنسكنها في الموصل".

ولميتسن لوكالة شفق نيوز الحصول على تصريح من دائرة الهجرةوالمهجرين في محافظة أربيل.

وسبقأن حددت وزارة الهجرة والمهجرين، الـ30 من شهر تموز/ يوليو الماضي، موعداً لإغلاقمخيمات النزوح، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كما حددت مبلغ4 ملايين دينار لكل أسرة لتشجيعهم على العودة لمناطقهم.

ومنذإعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش، بنهاية 2017 بدأت وزارة الهجرة والمهجرينبتنظيم برامج خاصة لإغلاق مخيمات النزوح، التي تنتشر في عدة مناطق، غالبيتها فيإقليم كوردستان التي توجه إليها النازحون بعد هجوم داعش في 2014.