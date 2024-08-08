2024-08-08 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن عمليات استباقية واسعة بعموم الصحراء وصولاً للحدود العراقية السورية.

وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قواطع المسؤولية في قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة تشهد عمليات استباقية واسعة بحضور ميداني من قادة العمليات وقادة محاور الحشد وباشتراك جميع القطعات الأمنية بمختلف صنوفها واختصاصاتها، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش والصنوف الساندة والخدمية وبإشراف قيادة القوات البرية وبتنسيق تام مع قيادة قوات الحدود المنطقة السادسة، التي تشهد ومنذ أكثر من عام تطوراً كبيراً بإنشاء منظومات الموانع والتحصينات وموارد المراقبة الفنية واستعداد وجاهزية قتالية عالية بالتزامن مع تأمين عدد كفوء واحتياطات مناسبة من أبطال الجيش والحشد خلف قواطع هذه القيادة والقيادات الأخرى، لمجابهة كل التحديات ومنع أي عمليات تسلل" .

وأضاف، أن "الحدود العراقية السورية تشهد تنسيقاً عالي المستوى بين جميع القطعات لحماية كل محافظات العراق الغالية والأهداف الحيوية والاستفادة من التجارب السابقة المتعلقة بمسك الحدود وعمقها وانتشار قطعاتنا الأمنية المختلفة ولمسافات طويلة على خطوط صد مترابطة ونقاط وعقد قوية".