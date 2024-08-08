تحديد موعد تقديم أولمو لجماهير برشلونة

2024-08-08 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن موعد تقديم نادي برشلونة صفقته الجديدة داني أولمو، لوسائل الإعلام وجماهيره.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فأنه "من المقرر أن يعلن برشلونة خلال ساعات رسميًا تعاقده مع داني أولمو، الذي تم الاتفاق معه وناديه لايبزيج الألماني الثلاثاء الماضي"، مبينة ان "تقديم أولمو كصفقة جديدة للبارسا سيكون غدًا الجمعة".

وبينت الصحيفة أن "قيمة صفقة داني أولمو تصل إلى 47 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالألقاب والمشاركة في 60% من المباريات"، مشيرة الى ان "عقد اللاعب يمتد لمدة 6 مواسم حتى عام 2030، وسيتم دفع قيمة الصفقة على أقساط".

ويعود أولمو إلى النادي الكتالوني بعد 10 سنوات من مغادرته، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، واتجه وقتها إلى دينامو زغرب الكرواتي.

المصدر: وكالات