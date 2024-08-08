باريس 2024.. تنافس عربي للحصول على الميدالية البرونزية

2024-08-08 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه المنتخب المغربي بكرة القدم ، اليوم الخميس (8 آب 2024)، نظيره المصري ضمن منافسات الألعاب الأولمبية لكرة القدم في باريس، للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وستقام المباراة على ملعب "لا البوجوار" بمدينة نانت الفرنسية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وستكون مباراة الميدالية البرونزية بمثابة إعادة لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً، الذي انتهى بفوز المغرب 2-1 في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ومنذ بداية الألعاب الأولمبية، لم يحقق أي منتخب عربي ميدالية في كرة القدم، حيث اقتصر النجاح العربي على الوصول إلى المربع الذهبي ثلاث مرات فقط، وسينتهي هذا الانتظار في أولمبياد باريس 2024.

المصدر: وكالات



