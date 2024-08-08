2024-08-08 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.

ووفقا للمؤشرات التي نشرها السوق اليوم، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (21) مليار سهم، بقيمة مالية بلغت أكثر من (9) مليارات دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (886.12) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (892.78) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.75%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (991.43) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (992.26) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.08%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت السوق خلال الأسبوع (3395) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.