ذي قار تطلق حملة “ساقي عطاشى كربلاء” لتزويد المواكب الحسينية بالمياه

شبكة اخبار الناصرية:أعلن النائب الثاني لمحافظ ذي قار، ماجد العتابي، خلال حديثه مع إذاعة الناصرية المحلية، عن إطلاق مديرية ماء ذي قار حملة “ساقي عطاشى كربلاء” لتزويد المواكب الحسينية بالمياه الصالحة للشرب. وأشار العتابي إلى أن مديرية بلدية الناصرية ستتخذ مبادرة لحماية الزائرين من الحوادث، خصوصًا خلال الليل حيث تكون...

