2024-08-08 16:18:06 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، موقف كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي. ويلتقي نادي ريال مدريد ضد أتالانتا في 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس السوبر الأوروبي على ملعب وارسو الوطني بدولة بولندا. وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مبابي يصارع في تدريبات فريق ريال مدريد من أجل اللحاق […]

ظهرت المقالة مبابي “يصارع” في التدريبات للمشاركة مع ريال مدريد في السوبر الأوروبي أولاً على ايشان.