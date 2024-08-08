2024-08-08 16:18:06 - المصدر: منصة إيشان

تمر اليوم الخميس (8 آب) ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أطول حرب في القرن العشرين، والتي تعرف بحرب الخليج الأولى وحرب الـ 8 سنوات، وضحيتها نحو ثلاثة ملايين إنسان بين قتيل وجريح من الطرفين. بدأت الحرب العراقية الإيرانية، في 22 أيلول 1980، عندما غزت القوات العراقية غرب إيران على طول الحدود المشتركة بين البلدين، واعترفت […]

ظهرت المقالة الثامن من الشهر الثامن.. ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية أولاً على ايشان.