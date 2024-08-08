طاقم تحكيم سعودي لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره العماني

2024-08-08 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حدد الاتحاد الدولي، اليوم الخميس (8 آب 2024)، الطواقمَ التحكيمية لمُبارياتِ الجولةِ الأولى عن قارة آسيا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد- في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تمت تسمية طاقم التحكيم السعودي لمباراةِ منتخبنا الوطني و نظيره العماني، والمؤلف من خالد الطريس حكم ساحة و المُساعدين محمد العبادي و عبد الرحيم الشمري، و فيصل الباري حكماً رابعاً، و عبد الله الشهري حكماً لتقنية الفار يساعده إبراهيم الدخيل".

وأضاف، إنه "سيكون مراقب الحكام ومشرف المباراة من أوزبكستان، وهما كل من كوفالينكو فالنتين و عارفيوف عليم على التوالي، وسيكون العراقي علي كريم مسؤولاً عن معلومات منظومة الڤار".