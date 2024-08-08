هزة أرضية بقضاء سنجار في نينوى

2024-08-08 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

اعلنت وزارة النقل العراقية ، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية عصر هذا اليوم الخميس الموافق 8 آب 2024 في محافظة نينوى .





وبين تقريرها : ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 3:45:10 مساءً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (2،2)درجة شمال قضاء سنجار من محافظة نينوى .





وأضاف : لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر ،مشيرا الى سنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .







