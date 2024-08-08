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هزة أرضية بقضاء سنجار في نينوى

هزة أرضية بقضاء سنجار في نينوى
هزة أرضية بقضاء سنجار في نينوى
2024-08-08 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

            

اعلنت وزارة النقل العراقية ، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية عصر هذا اليوم  الخميس الموافق  8 آب  2024 في محافظة نينوى   . 


وبين تقريرها : ان الهزة  الأرضية سجلت في تمام الساعة 3:45:10 مساءً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (2،2)درجة شمال قضاء سنجار من محافظة  نينوى .


وأضاف : لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر ،مشيرا الى سنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .



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