2024-08-08 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، تسمية حميد الزوبعي بديلا عن المتوفي غاندي محمد.وجاء في الوثيقة الصادرة من مفوضية الانتخابات- تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المجلس ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (رأ / 5248) في 2024/8/5 المعنونة مرشح بديل) ومذكرة مكتب فياض ياسين حسين (نائب رئيس مجلس المفوضين بالعدد (68) في 2024/8/6 المعنونة تأجيل اجتماع) وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، تقرر الآتي:أولاً- المصادقة على ما ورد في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالعدد (472) في 2024/8/5 المتضمنة أن المرشح البديل للنائب المتوفى غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر ضمن قائمة تحالف تقدم الوطني هو حميد جسام محمد كسار الزوبعي صاحب التسلسل (47) وبعدد أصوات (4087).ثانياً- تخويل السيد رئيس مجلس المفوضين بإعلام مجلس النواب الموقر بمضمون هذا القرار.ثالثاً- ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية".