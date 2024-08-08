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المفوضية تسمي حميد الزوبعي نائباً بديلاً عن المتوفي غاندي محمد

المفوضية تسمي حميد الزوبعي نائباً بديلاً عن المتوفي غاندي محمد
المفوضية تسمي حميد الزوبعي نائباً بديلاً عن المتوفي غاندي محمد
2024-08-08 17:54:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، تسمية حميد الزوبعي بديلا عن المتوفي غاندي محمد.
وجاء في الوثيقة الصادرة من مفوضية الانتخابات- تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المجلس ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (رأ / 5248) في 2024/8/5 المعنونة مرشح بديل) ومذكرة مكتب فياض ياسين حسين (نائب رئيس مجلس المفوضين بالعدد (68) في 2024/8/6 المعنونة تأجيل اجتماع) وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، تقرر الآتي:
أولاً- المصادقة على ما ورد في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالعدد (472) في 2024/8/5 المتضمنة أن المرشح البديل للنائب المتوفى غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر ضمن قائمة تحالف تقدم الوطني هو حميد جسام محمد كسار الزوبعي صاحب التسلسل (47) وبعدد أصوات (4087). 
ثانياً- تخويل السيد رئيس مجلس المفوضين بإعلام مجلس النواب الموقر بمضمون هذا القرار. 
ثالثاً- ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية".

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