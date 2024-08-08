القبض على 350 تاجرا ومروجا للمخدرات في الأنبار

2024-08-08 18:00:03 - المصدر: واع

الأنبار - واعأكدت مديرية شؤون المخدرات في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 350 تاجرا ومروجا للمخدرات، فيما أعلنت ضبط ثلاثة ملايين حبة مخدرة في المحافظة.وقال مدير مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار العميد الحقوقي أكرم مشعان تركي الراشد- في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مخدرات الأنبار وبدعم وإسناد من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت خلال عملياتها النوعية من إلقاء القبض على 350 تاجرا ومروجا للمخدرات، منذ 1/1/2024 وإلى 30/6/2024، وفقا للمواد القانونية ( 27 و 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".وأضاف الراشد، أن "مفارز المديرية تمكنت أيضا من ضبط ما يقارب ثلاثة ملايين حبة مخدرة، بالإضافة إلى مواد أخرى ممنوعة".