2024-08-08 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بالاعتداء على قاعدة عين الأسد الجوية وفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة.وقالت القيادة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "إلحاقاً بالبيان الذي صدر من خلية الإعلام الأمني يوم 6 آب 2024، بشأن الاعتداء الذي حصل على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي، وفي ضوء توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من الجهات الأمنية المختصة، ووفق المعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة أعلاه، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض أصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة".وأضاف، "ستبقى قطعاتنا الأمنية المختلفة والأجهزة الاستخبارية على مسافة واحدة من الجميع؛ لإنفاذ القانون والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واضعة مصلحة وأمن وحماية العراق العظيم وشعبه الكريم نصب أعينها".