رئيس الوزراء يوجه بإحالة مشاريع 6 مجسرات للتنفيذ في جانبي الكرخ والرصافة

2024-08-08 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإحالة مشاريع ستة مجسرات من مشاريع فك الاختناقات للتنفيذ في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أكد على ضرورة حسم جميع مشاريع البنى التحتية في بغداد بما يتناسب والحجم السكاني الكبير للعاصمة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا خصص لاستعراض المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العاصمة بغداد، في قطاعات الماء والمجاري والطرق وغيرها".وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع- بحسب البيان- على "ضرورة حسم جميع مشاريع البنى التحتية في بغداد بما يتناسب والحجم السكاني الكبير للعاصمة، واستمرار العمل في كل المشاريع الخدمية"، مشيراً إلى، أن "هذه الحكومة أخذت على عاتقها إنهاء مختلف العراقيل التي تؤخر إكمال المشاريع، وهي حريصة على سير عجلة التنفيذ".ووجه رئيس الوزراء- وفقاً للبيان- "مسؤولي الأمانة بعدم التردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المشاريع الكبرى المعنية بحل الأزمات الخدمية لأهالي بغداد؛ لأن واجب المسؤول هو تبسيط الإجراءات والوصول إلى حلول للمشاكل في جميع القطاعات".وتابع البيان، إن "الاجتماع استعرض مشكلة الآليات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة أمين بغداد وعضوية وكيل وزارة التخطيط والمستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء لحسم موضوع شراء الآليات لأمانة بغداد."وزاد، "تناول الاجتماع إجراءات الأمانة لاستكمال إحالة مشاريع البنى التحتية في مدينة الصدر الجديدة ومتابعة إجراءات التنفيذ وسير العمل في مشاريع المجاري بمناطق البوعيثة والخنساء وقناة الشرطة، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ في ما يتعلق بتوسعة مشاريع الماء بما يتوافق مع الزيادة السكانية والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية، حيث سيتم توسعة مشروع ماء الرصافة ليغذي مدينة الصدر الجديدة".وتابع، "في ملف الطرق، وجه السوداني بإحالة مشاريع ستة مجسرات للتنفيذ والتي تقع على عاتق مسؤولية الأمانة ضمن مشاريع فك الاختناقات، ثلاثة منها في جانب الرصافة وثلاثة في جانب الكرخ"، مشددا على أن "يتم عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين، لمتابعة الإجراءات المتخذة في ضوء التوجيهات التي يصدرها سيادته والتي تخص استكمال المشاريع ورفع العقبات والمعرقلات التي تعترض سير تنفيذها".