السوداني يوجه بحسم مشاريع البنى التحتية في بغداد

2024-08-08 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (8 اب 2024)، بحسم مشاريع البنى التحتية في بغداد واتخاذ القرارات السريعة للمشاريع التي تسهم بحل الأزمات الخدمية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لاستعراض المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العاصمة بغداد، في قطاعات الماء والمجاري والطرق وغيرها".

وأكد السوداني خلال الاجتماع "ضرورة حسم جميع مشاريع البنى التحتية في بغداد بما يتناسب مع الحجم السكاني الكبير للعاصمة، واستمرار العمل في كل المشاريع الخدمية" مشيراً الى، أن "هذه الحكومة اخذت على عاتقها إنهاء مختلف العراقيل التي تؤخر إكمال المشاريع، وهي حريصة على سير عجلة التنفيذ".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "مسؤولي الأمانة بعدم التردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المشاريع الكبرى المعنية بحل الأزمات الخدمية لأهالي بغداد، لأن واجب المسؤول هو تبسيط الاجراءات والوصول الى حلول للمشاكل في جميع القطاعات".

واستعرض الاجتماع "مشكلة الآليات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة امين بغداد وعضوية وكيل وزارة التخطيط والمستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء لحسم موضوع شراء الآليات لأمانة بغداد".

كما تناول الاجتماع وفقاً للبيان "إجراءات الأمانة لاستكمال إحالة مشاريع البنى التحتية في مدينة الصدر الجديدة، ومتابعة إجراءات التنفيذ وسير العمل في مشاريع المجاري بمناطق البوعيثة والخنساء وقناة الشرطة، بالاضافة الى اجراءات التنفيذ فيما يتعلق بتوسعة مشاريع الماء بما يتوافق مع الزيادة السكانية والمشاريع الستراتيجية المستقبلية، حيث سيتم توسعة مشروع ماء الرصافة ليغذي مدينة الصدر الجديدة".

وفي ملف الطرق وجه السوداني "بإحالة مشاريع ستة مجسرات للتنفيذ والتي تقع على عاتق مسؤولية الأمانة ضمن مشاريع فك الاختناقات، ثلاثة منها في جانب الرصافة، وثلاثة في جانب الكرخ" مشددا على، أن "يتم عقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين، لمتابعة الاجراءات المتخذة في ضوء التوجيهات التي يصدره والتي تخص استكمال المشاريع، ورفع العقبات والمعرقلات التي تعترض سير تنفيذها".