ما تأثير أحداث سوريا؟.. قائد في حشد نينوى يفصل الوضع الأمني بالمحافظة

2024-08-08 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

أكد معاون قائد الحشد الشعبي في محافظة نينوى، سلام أبو معصومة، اليوم الخميس، (8 آب 2024)، استقرار الوضع الأمني في المحافظة، فيما أشار الى أن ما يحدث في سوريا لن يؤثر على العراق ونينوى إطلاقًا.

وقال أبو معصومة لـ "بغداد اليوم"، إن "الحشد وباقي التشكيلات الأمنية أخذت الاحتياطات الأمنية الكاملة والإنذار نتيجة الأحداث الجارية حاليا في منطقة دير الزور في سوريا".

وأضاف، أن "نينوى آمنة ومستقرة بالكامل، واليوم كانت هنالك عملية داخل الجزيرة بمشاركة القطعات كافة"، مشدداً على، أن "داعش لا يشكل أي خطر أمني، ويجب على المواطنين الاطمئنان بعدم وجود أي تهديد، وحتى الأوضاع القائمة في سوريا لن تؤثر على العراق ونينوى إطلاقًا".

يشار الى ان معارك تشهدها محافظة دير الزور السورية المحاذية للحدود العراقية، بين عشائر عربية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي استدعت تدخل القوات الأمريكية لمساندة قوات (قسد).

ودفعت قوات (قسد) بتعزيزات كبيرة إلى ريف دير الزور الشمالي الشرقي لمواجهة هجوم واسع شنّه مسلحون محليون مناهضون لهذه القوات، مدعومين من النظام السوري، انطلاقا من مناطق سيطرته، في تطور لافت للصراع الدائر بين الجانبين منذ العام الماضي.

فيما نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بساعة متأخرة من ليلة أمس ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربها والحدود مع سوريا)" مؤكدة ان "هذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الواقع".

كما أعلنت العمليات المشتركة اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات إستباقية واسعة بعموم الصحراء وصولًا للحدود العراقية السورية، "لمجابهة كل التحديات ومنع اي عمليات تسلل" وفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني.