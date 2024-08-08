طائرات تركية تقصف مواقع عمالية في "جبال متين" شمالي دهوك

2024-08-08 19:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الخميس، بأن الطائرات التركية نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين المطلة على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان القصف استهدف مناطق محيطة بقرى بلافة وكوهرزي الواقعة على سفوح الجبل.

ويذكر أن القصف التركي على مناطق قضاء العمادية اصبح امرا شبه يومي حيث تشن الطائرات التركية هجمات مستمرة على مواقع يشتبه في أنها تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقد أسفرت هذه العمليات العسكرية عن اضرار كبيرة في البنية التحتية للمنطقة حيث تسببت في احتراق الاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات التي تحتوي على أشجار مثمرة مثل أشجار البلوط، الجوز والحبة الخضراء.