2024-08-08 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الخميس، وصول طائرات “إف-22” إلى المنطقة، فيما قالت إن هذا الإجراء يأتي للتخفيف من التصعيد الإقليمي، بينما تستعد إيران لرد وصفته بـ “الانتقامي” على اغتيال ضيف المرشد في طهران. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن “طائرات إف ـ 22 وصلت إلى المنطقة للتخفيف من إمكانية التصعيد الإقليمي”. ويتأهب منطقة الشرق الأوسط […]

ظهرت المقالة أمريكا ترسل طائرات إف – 22 إلى المنطقة: نريد تخفيف التصعيد الإقليمي أولاً على ايشان.