ديالى.. عودة الحياة الى طبيعتها بعد استلام المحافظ الجديد

2024-08-08 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر امني، اليوم الخميس (8 آب 2024)، رفع القيود الامنية حول مبنى محافظة ديالى بعد انتهاء مراسم استلام المحافظ الجديد منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القيود الامنية حول مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة والتي فرضت منذ الصباح لتأمين مراسم استلام عدنان الشمري منصبه محافظاً لديالى تم رفعها بالوقت الحالي وبشكل تدريجي".

واضاف أن "القيود الامنية حددت ضمن شارع المحافظة حصريا فيما بقية التقاطعات الرئيسية في بعقوبة لم تتأثر والحركة كانت طبيعية"، لافتا الى أن "القيود تفرضها وقائع هكذا اجتماعات التي تشهد زخم تدفق الساسة والنخب والبرلمانيين".

وأشار المصدر الى أن "شارع المحافظة اعيد فتحه امام حركة المركبات في مساراته المعتادة دون اي معرقلات امنية والحياة عادت لطبيعتها".

هذا وأصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم، المرسوم الجمهوري رقم (82) والمتضمن تعيين عدنان الشمري بمنصب محافظ ديالى.

وأكد الشمري في اول تصريح له بعد تسنمه المنصب، أن ملفات الإعمار والخدمات وحسم العقود وتعزيز الاستقرار الأمني هي أولويات حكومة ديالى المقبلة، مؤكدا بانه سيكون قريبًا من الجميع من اجل المضي في تطوير كل المجالات في ديالى.