تربية صلاح الدين تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي

2024-08-08 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، (8 اب 2024)، عن نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام 2024/2023.

ونوهت وزارة التربية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى ان "التقديم على الاعتراض على النتائج يبدأ من يوم الأحد المقبل وينتهي يوم الخميس 15 اب الجاري وتكون الاعتراضات في اقسام الاقضية حصراً".

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