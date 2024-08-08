رغم معاناة الصيف.. مجلس بغداد يتحدث عن إنجازات ملموسة في ملف الخدمات

2024-08-08 20:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد عبد نجم العامري، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن نجاح المجلس في مواجهات أزمات الصيف التي يعاني منها المواطنين منذ سنوات طويلة.

وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية ومجلس محافظة بغداد تم تشكيلهما تقريبا مع بداية فصل الصيف والمعروف دائما ان خلال هذا الفصل هناك معاناة للمواطنين منذ سنين خاصة بملف الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى".

وبين ان "مجلس بغداد وكذلك الحكومة المحلية استطاعوا خلال فترة قصيرة جداً، من تطوير عمل بعض الدوائر الخدمية وتحسين واقع الخدمات، خاصة بملفي الماء والكهرباء، من خلال المتابعات الميدانية المستمرة للأعضاء لتلك الدوائر".

وأوضح العامري أن "الحكومة المحلية سعت للاهتمام في المناطق العاصمة لاسيما في الأطراف التي تعاني من نقص في الخدمات بمختلف الأصعدة"، لافتاً الى "وجود تقدم واضح بنجاح المجلس والحكومة المحلية، والفترة المقبلة سيلمس ذلك المواطن بشكل كبير جداً".

وتشهد الكثير من مناطق بغداد خلال فصل الصيف تدهور التيار الكهربائي لساعات طويلة الامر الذي يؤرق المواطنين لاسيما مع عدم سيطرة الجهات الحكومية على جشع أصحاب المولدات في رفع أسعار الامبيرية، وعلى مستوى تقديم الخدمات الأخرى فالأمر لا يختلف كثيراً عن ملف الكهرباء.