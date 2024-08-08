يد الحشد الشعبي يباشر مرحلة الإعداد للبطولة العربية ومسابقة الدوري

2024-08-08 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، اليوم الخميس، مرحلة الإعداد والتحضير الفعلي للمشاركة في البطولة العربية للعبة التي ستقام في الكويت للمدة من 15–25 أيلول المقبل ومسابقة دوري النخبة للموسم المقبل 2024-2025.ونقل بيان للفريق عن مدربه المصري محي صلاح الدين وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحشد الشعبي شرع بالوحدات التدريبية سعيا لتعزيز قدرات اللاعبين البدنية والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية استعدادا للمشاركة في الاستحقاق العربي المهم".وأشار إلى، أن "إدارة نادي الحشد الشعبي قطعت شوطا كبيرا ومهما في إكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتواجد اللاعبين المحترفين في العاصمة بغداد للانخراط في التدريبات الجماعية رفقة زملائهم المحليين"، لافتا إلى، أن "طموح الجهاز الفني تقديم العروض الفنية المتميزة في البطولة العربية لكرة اليد والتنافس بقوة على حصد مسابقة الدوري المحلي في الموسم المقبل".