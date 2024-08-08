الأسواق الأوروبية تغلق على تباين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المعنويات

2024-08-08 21:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت الأسهم الأوروبية فوق الخط الثابت في أواخر التعاملات، الخميس، مدعومة بانتعاش الثقة حول الاقتصاد الأميركي. أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.02 بعد أن أمضى معظم الجلسة في المنطقة الحمراء، مع بقاء القطاعات في المنطقة المختلطة. وتراجعت أسهم شركات الإعلام والكيماويات بنسبة 0.6، في حين ارتفعت أسهم شركات السفر بنسبة 1.28. وكانت الأسواق العالمية متقلبة بعد الهزيمة التي شهدتها في بداية الأسبوع. ارتفعت الأسهم في وول ستريت صباح اليوم الخميس بعد أن جاءت أرقام مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية الأميركية أقل من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن حالة سوق العمل. وجاءت الأرباح الأوروبية من شركات من بينها شركة سيمنز الألمانية العملاقة للتكنولوجيا الصناعية، والتي أعلنت عن أرباح تشغيل فصلية أفضل من المتوقع وتأكيد لتوقعاتها للعام بأكمله. وصعد سهم أليانز 1 بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 7.5 بما يفوق التوقعات وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله. كما ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.3 بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن زيادة 7.8 في أرباحها الأساسية للربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات أجمع عليها المحللون. وهبط سهم زوريخ للتأمين 3.3 على الرغم من تجاوز أرباح شركة التأمين الألمانية التوقعات. وقفز سهم بيزلي 10.2 بعد أن حدثت شركة التأمين البريطانية توقعاتها للنسبة المجمعة لأرباح عام 2024 بعد أن زادت أرباحها قبل احتساب الضرائب في النصف الأول إلى المثلين تقريباً لتصل إلى 728.9 مليون دولار. كما قفز سهم إنتين 9.4 بدعم من رفع شركة المراهنات البريطانية توقعاتها لصافي إيرادات نشاط الألعاب وصافي الأرباح السنوية، الخميس، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثاني.