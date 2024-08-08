التجارة: المنتوج المحلي من الطحين الصفر يوفر للدولة 750 مليون دولار

2024-08-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، التعاقد مع 5 مطاحن عملاقة لدعم البطاقة التموينية بالطحين الصفر المحلي، فيما بينت أن المنتوج المحلي من هذه النوعية يوفر للدولة 750 مليون دولار سنوياً.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تعاقدت مع 5 مطاحن كبيرة وعملاقة تسهم بدعم البطاقة التموينية بالمنتوج المحلي من الطحين الصفر".وأضاف، إن "العراق كان يخسر 750 مليون دولار لشراء الطحين من الدول المجاورة، لكن بالاعتماد على المطاحن الأهلية سيوفر الأيدي العاملة وهذه المبالغ من العملة الصعبة ودعم المنتوج الوطني".وتابع، أن "لدى وزارة التجارة 196 مطحنة أهلية ساهمت بدعم البطاقة التموينية طوال السنوات السابقة، وجزء منها دخل في مشروع وطني وهو (الطحين التجاري الصفر)"، مبينا، أن "هذا المشروع يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة".