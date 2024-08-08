الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ينقل نهائيات القارة للناشئين إلى الأردن

2024-08-08 22:06:03 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلن اتحاد كرة اليد المركزي، اليوم الخميس، إن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر نقل بطولة نهائيات آسيا لمنتخبات الناشئين من إيران إلى الأردن.

وذكر بيان لاتحاد كرة اليد- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الاتحاد الآسيوي قرر نقل أحداث بطولة نهائيات آسيا للناشئين بكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم من إيران إلى الأردن"، مشيرا، أن "البطولة ستقام خلال المدة من 3 أيلول المقبل وحتى التاسع منه".

وأضاف البيان، أن "منتخبنا للناشئين يواصل تحضيراته في معسكره المقام حاليا في تركيا"، لافتا إلى، أن "المنتخب دخل معسكرا تدريبيا في البحرين خاض خلاله مباراتين مع الأحمر البحريني انتهت بفوز الأخير".