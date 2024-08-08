نجم المنتخب الوطني: طوينا صفحة الأولمبي وعازمون على التأهل الى المونديال

2024-08-08 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، حسين علي، اليوم الخميس، (8 اب 2024)، سعي المنتخب للتأهل الى تصفيات كأس العالم (مونديال 2026).

وقال علي في تصريح لـ"معرض الكرة"، "طويت صفحة الأولمبياد وتركيزي الآن ينصب على مبارياتنا المهمة في التصفيات المونديالية".

وأضاف "عازمون على خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، ونحن قادرون على إسعاد شعبنا بهذا الإنجاز".

وتابع علي "انخرطت مجدداً في تدريبات فريقي هيرينفين الهولندي بعد الإجازة التي منحت لي لمشاركتي في الأولمبياد ، وعودة الفريق من المعسكر الاستعدادي".

وأبدى "استغرابه من الشائعات التي تحدثت عن إبعاده من قبل الملاك التدريبي لهيرنيفين عن تدريبات الفريق بسبب مشاركتي مع المنتخب الأولمبي مؤخراً".

ووصف اللاعب العراقي النجم الهولندي "فان بيرسي بانه مدرب رائع للغاية والعمل معه ممتع، فهو نجم كبير لاعباً كان او مدرب ، ويمتاز بقدرته على جعل اللاعب يقدم افضل ما لديه بحكم معرفته الجيدة بمميزات كل لاعب".

يذكر ان المنتخب الوطني، سيخوض أولى مبارياته في الجولةِ الأولى عن قارةِ آسيا للتصفياتِ المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، أمام ضيفه العُماني في الخامس من أيلول المقبل على ملعب البصرة الدولي

يشار الى ان مجموعة منتخب العراق تضم كل من: جمهورية كوريا، الأردن، عمان، فلسطين والكويت.