2024-08-08 22:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أشار الخبير الأمني أمير السعدي، إلى أن العراق فشل في حماية مجاله الجوي، وأن الدول المجاورة تمتلك أنظمة دفاع جوي أفضل. وقال السعدي اليوم الخميس 8 آب 2024، إن “العراق فشل في حماية مجاله الجوي، على الأقل بحسب التقارير المنشورة في مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة، والتي اتخذتها الولايات المتحدة لتحديث هذه المؤسسات”. وأضاف: “كما […]

ظهرت المقالة “مستباحة للجميع”.. لماذا يفشل العراق بحماية مجاله الجوي أولاً على ايشان.