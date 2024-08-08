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“مستباحة للجميع”.. لماذا يفشل العراق بحماية مجاله الجوي

“مستباحة للجميع”.. لماذا يفشل العراق بحماية مجاله الجوي
“مستباحة للجميع”.. لماذا يفشل العراق بحماية مجاله الجوي
2024-08-08 22:36:06 - المصدر: منصة إيشان

أشار الخبير الأمني أمير السعدي، إلى أن العراق فشل في حماية مجاله الجوي، وأن الدول المجاورة تمتلك أنظمة دفاع جوي أفضل. وقال السعدي اليوم الخميس 8 آب 2024، إن “العراق فشل في حماية مجاله الجوي، على الأقل بحسب التقارير المنشورة في مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة، والتي اتخذتها الولايات المتحدة لتحديث هذه المؤسسات”. وأضاف: “كما […]

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