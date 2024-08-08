عرب كركوك يطالبون بمراعاة 6 نقاط عند اختيار المحافظ

2024-08-08 23:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الخميس (8 آب 2024)، بمراعاة 6 نقاط عند اختيار المحافظ، من أبرزها ضمان التمثيل العادل لجميع المكونات واعتماد الكفاءة والنزاهة في حسم المناصب الادارية.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "نلتمس من رئيس الوزراء إلزام الجميع باعتماد الرؤية الوطنية خاصة وانه، رفع شعار (كركوك – كركوكية) اي ان المشاورات والآراء يتم اخذها من ممثلي كركوك أنفسهم وليس بعضهم".

وأضاف أن "مهمة اختيار محافظ كركوك تتطلب مراعاة اسس عديدة لتحقيق التوازن والاستقرار في المحافظة نظراً للتنوع القومي والعشائري والديني فيها، واهمها تحقيق تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع وعدم تهميش واقصاء اي طرف وتحقيق المساواة في تقديم الخدمات واعتماد الكفاءة والنزاهة عند اختيار الافراد في الادارة وتجنب مظاهر الفساد واتفاق الجميع على احترام الدستور والقانون".

وأشار الشمري إلى أنه "اقتراح شخصية إدارية لغرض تسيير الاعمال اليومية لأهالي كركوك، ولا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه إطلاقا".

وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني الماضي، ما زال مجلس المحافظة لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيس له وانتخاب المحافظ.

وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك رهينة الخلافات السياسية القائمة، في ظل تهديد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باستخدام صلاحياته وتنصيب محافظ من قبله.