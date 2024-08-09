مطالب نيابية بمنح طلبة الجامعات دور ثالث

2024-08-09 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مجلس النواب اسعد المولى، اليوم الخميس (8 آب 2024)، وزارة التعليم العالي بمنح طلبة الجامعات دور ثالث.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة عن مكتب المولى معنونة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها "استنادا لأحكام المادة (61)/ ثانيا) من الدستور والمادة (15) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنه (2018) من خلال دورنا التمثيلي والتشريعي في مجلس النواب قدم الينا العديد من المناشدات لطلبتنا في جامعات العراق كافة وبجميع مراحلها والتي تعاني من نسب رسوب مرتفعة في المواد الوزارية وغير الوزارية، وبالإضافة لعدم توفر الوقت الكافي بين الدورين وصعوبة الأسئلة تفضلكم بالموافقة على اعطاء طلبتنا دور ثالث لأداء الامتحانات لجميع المراحل في الجامعات الحكومية والأهلية كافة".



