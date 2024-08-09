توقعات بمشاركة 4 ملايين إيراني في الزيارة الاربعينية بالعراق

2024-08-09 01:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المركزية لزيارة الأربعين في إيران حميد أحمدي، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن دخول قرابة 40 ألف زائر عبر المنافذ البرية مع العراق، مبيناً أنه من المتوقع مشاركة 4 ملايين إيراني في الزيارة الاربعينية.

وقال أحمدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عملية دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق عبر منفذ الشلامجة تسير بسلاسة وطبيعية دون اي مشاكل أو تأخير وكذلك الحال بالنسبة إلى منفذ مهران والمنذرية".

وأضاف "حتى اليوم تم تسجيل مليون و720 ألف إيراني في موقع سماح الخاص بزيارة الأربعينية"، منوهاً إنه "حتى مساء اليوم تم دخول 39 ألف و750 شخص عبر المنافذ البرية مع العراق".

وتوقع أحمدي "مشاركة قرابة 4 ملايين ونصف زائر إيراني في مراسم زيارة الأربعين لهذا العام والتي تصادف في 25 من آب/أغسطس الجاري".

وفيما يتعلق بجوازات السفر الإيرانية التي تقل صلاحيتها عن 6 أشهر، أجاب أحمدي "لا تمثل جوازات السفر الصالحة لمدة تقل عن 6 أشهر مشكلة بالنسبة لسفر الأربعين"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مؤخراً مع الجانب العراقي على حل هذه الإشكالية وبناء على ذلك فإنها لن تشكل مشكلة للزائرين".



