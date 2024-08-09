الاستثمار النيابية تكشف حقيقة زيادة نسبة الفساد بعد تشكيل الحكومات المحلية

2024-08-09 01:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس (8 آب 2024)، حقيقية زيادة نسبة الفساد في المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية في بعض المحافظات.

وقال عضو اللجنة محمد راضي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود زيادة في نسبة الفساد ببعض المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية اتهام دون دليل، وهي مجرد شائعات خاصة ان الحكومات المحلية لغاية الان لم تستلم أي أموال لموازناتها، وهي تعمل وفق ما موجود ضمن أموال قانون الامن الغذائي".

واضاف ان "الحكومات المحلية تنتظر وصول الأموال اليها حتى تخصص المشاريع وفق الأهمية، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي من المشاريع عليها شبهات فساد محالة من قبل بعض الحكومات المحلية".

وأوضح راضي أنه "عند إحالة أي مشروع في أي محافظة من قبل أي جهة حكومية محلية او مركزية، تكون عليها متابعة ومراقبة من قبل الجهات التنفيذية الرقابية من النزاهة وكذلك نحن في مجلس النواب، نراقب ونتابع تلك الملفات عبر اللجان المختصة".

وبين فترة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى "الصغار" من مرتشين او مختلسين، و"حيتان الفساد" لا يتم التقرب لهم كونهم بـ"حماية سياسية"، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية.