2024-08-09 01:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "النزاع اندلع بين عشيرتين في منطقة السالم بقضاء الغراف شمال المحافظة واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة"، لافتا إلى ان "النزاع تسبب بإصابة 4 اشخاص لغاية الآن واحتراق مضيف احد شيوخ العشيرتين".

وتابع المصدر، ان "النزاع العشائري اندلع بسبب حادثة قتل تعود إلى قبل 15 عاماً".

واضاف المصدر، ان "النزاع ما يزال مستمرا بشكل متقطع بين العشيرتين، حيث تواجه القوات الامنية صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث ".