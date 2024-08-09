الدولار يقترب من أعلى مستوياته خلال أسبوع

2024-08-09 08:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية المنافسة، اليوم الجمعة، بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأمريكية في ما يقرب من عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

واصلت العملة الأمريكية مكاسبها مقابل الين الياباني لليوم الرابع، مدعومة بارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات التوظيف الأكثر قوة من المتوقع يوم الخميس، والتي حفزت تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتراجع الين و عملة الملاذ الآمن الفرنك السويسري قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع بعد أن ارتفعت وول ستريت بفضل تحسن توقعات الاقتصاد الكلي، في حين ظلت العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني مرتفعة بعد مكاسب قوية خلال الليل.

عانت الأسواق من أسبوع مضطرب، نتج إلى حد كبير عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ قبل أسبوع والتي أدت إلى انخفاض الأسهم العالمية يوم الاثنين، في حين أدى الطلب على الأصول الآمنة مثل الين والفرنك السويسري إلى ارتفاع العملات إلى أعلى مستوياتها. منذ بداية العام يوم الاثنين.

وارتفع الدولار 0.27% إلى 147.66 ين بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تحقيق تقدم بنحو 0.8% هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضه الحاد 1.5% يوم الاثنين.

واستقر السعر عند 0.8670 فرنك، مما يبقيه على المسار الصحيح لتحقيق تقدم أسبوعي بنسبة 1٪.

وانخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية بمقدار 17000 إلى مستوى معدل موسميًا عند 233000 للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس، وهو أكبر انخفاض في حوالي 11 شهرًا. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 240 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

وانخفضت احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر إلى 54%، من 69% يوم الأربعاء، مع احتمال خفض 25 نقطة أساس الآن بنسبة 46%. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.

وارتفع الين هذا الشهر ليصل إلى أقوى مستوياته منذ الثاني من يناير كانون الثاني عند 141.675 للدولار يوم الاثنين مع تزايد عمليات تفكيك المراكز المدينة عقب رفع مفاجئ لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي وضعف المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.

وستعطي أرقام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في وقت لاحق من يوم الجمعة إشارة أوضح حول ما إذا كان هذا التفكيك قد وصل الآن إلى نهايته.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو والجنيه الاسترليني وعملتين أخريين، عند 103.30 بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 103.54 عند نقطة واحدة خلال الليل للمرة الأولى منذ 2 أغسطس، ولكن لم يتغير التداول الأخير كثيرًا عما كان عليه قبل أسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0915 دولار، مرتفعًا 0.08% عن الأسبوع الماضي. ارتفعت العملة المشتركة يوم الاثنين إلى 1.1009 دولار للمرة الأولى منذ 2 يناير.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2744 دولار، بعد صعوده 0.49% خلال الليل، مما انتزعه من أدنى مستوى في أكثر من شهر. ومع ذلك، ظل في طريقه لانخفاض بنسبة 0.42٪ هذا الأسبوع، وهو ما سيكون الأسبوع الرابع على التوالي من الانخفاضات.

وانخفض الدولار الأسترالي قليلاً إلى 0.6584 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق 0.65925 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 24 يوليو/تموز، في ظل الدعم الإضافي من تصريحات البنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة في اليوم السابق. وارتفع بنسبة 1.24% هذا الأسبوع.

وصلت العملة المشفرة الرائدة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد عند 62717 دولارًا، وتم تداولها في أحدث تداول مرتفع بنسبة 3.3٪ عند 61500 دولار. وعلى مدى الأسبوع ارتفع نحو 4%.