مدرب المغرب: تحقيق الميدالية البرونزية إنجاز غير مسبوق

2024-08-09 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد مدرب منتخب المغرب الأولمبي ،طارق السكتيوي، بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبوه في أولمبياد "باريس 2024"، والتي اختتموها بالفوز بالميدالية البرونزية بعد الفوز على مصر 6-0.وقال السكتيوي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "لقد تحصلنا على البرونزية، وكان بالإمكان أن نكون في النهائي لولا بعض التفاصيل الصغيرة التي لا مجال للعودة إليها الآن".وتابع: "الظهور على منصة التتويج في منافسات الأولمبياد، إنجاز غير مسبوق، وقد نلنا هذا الشرف المستحق بتقدير جميع الخبراء، ومن تابعوا المنتخب المغربي منذ بداية الدورة".وأوضح المدرب المغربي: "لقد عملنا كثيرا، وجنينا ثمار ذلك الاجتهاد، وسننظم احتفالا يستحقه هؤلاء اللاعبون".وأضاف:"أرقام المنتخب المغربي تتحدث عنه، خضنا مباراة مثالية أمام مصر، لم نسرق شيئا، ونحن مدينون لجماهير المنتخب المغربي في فرنسا على دعمها الكبير لنا".المصدر:روسيا اليوم