سخط تركماني من "واجهات" لأحزاب كردية حاكمة: نحن القومية الثانية

2024-08-09 10:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

قال السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، أن الأحزاب التركمانية في إقليم كردستان هي مجرد واجهات لأحزاب كردية رئيسية حاكمة.

وأوضح ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التركمان يشكلون المكون الثاني والقومية الثانية في إقليم كردستان بعد الكرد، ويجب احترام التعددية وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا لا شكليا".

وأضاف: "صحيح إن هناك مناصب تمنح للتركمان في الإقليم، ولكنها لأشخاص تابعين لأحزاب كردية، وليسوا ممثلين عن الأحزاب التركمانية الرئيسية، وبالتالي لا يوجد تمثيل حقيقي يعكس حقيقة وجود المكون التركماني وثقلهم في محافظات الإقليم".

ويشكل التركمان ما نسبته 2% بالمئة من سكان العراق ويمثل مناطق تركزهم السكني في مدن تلعفر وطوز خورماتو وكركوك وداقوق والتون كوبري وباعداد اقل في اربيل والموصل وديالى، ويتواجد عدد كبير من التركمان في العاصمة بغداد.