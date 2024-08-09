وفق مواد قانونية مختلفة.. 11 متهما بقبضة القوات الأمنية في الرصافة

2024-08-09 10:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، القبض على 11 متهماً صادرة بحقهم أوامر قبض في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها المتمثلة بـ(مراكز شرطة الشعب، الكرادة، المدائن، الصدر الأول، باب الشيخ، الزعفرانية، النهروان) ألقت القبض على 11 متهماً مطلوبين بجرائم مختلفة وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت ان "العمليات جاءت خلال تنفيذ أوامر القبض ضمن قواطع المسؤولية"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".