2024-08-09 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، بدء سريان العمل باستمارة التقديم للحج لتعديل المعلومات والتسجيل لمن لا يمتلك البطاقة الموحدة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن عن بدء نافذة تصحيح المعلومات والتسجيل الالكتروني لمن لا يمتلك البطاقة الموحدة بالعمل، اعتبارا من الآن ولحين انتهاء فترة التسجيل الرسمية المعلنة من قبل الهيئة (20 يوما) والتي ستنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/13، الساعة العاشرة صباحا".

واضافت انه "باستطاعة المواطنين في المحافظات كافة الدخول الى النافذة عبر رابط التسجيل الالكتروني المجاني (https://hajjiraq.ur.gov.iq)".