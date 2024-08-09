المعدن الاصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3%

2024-08-09 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة (9 آب 2024)، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة في ايلول سبتمبر، بينما يترقب المشاركون في السوق بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2463.48 دولار للأونصة، وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها في تموز يوليو بلغت 2483.60 دولار. وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2507.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 28.92 دولار، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة أيضا إلى 973.60 دولار. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 912.07 دولار.



المصدر: وكالات



